がん闘病の最中に “出会って10日婚” を公表していた梅宮アンナさんが、自身のインスタグラム・ストーリーズに、新たな旅立ちの模様を投稿しています。 【写真を見る】【 梅宮アンナ 】 夫・世継恭規さんと新たな旅立ち世継さんのストーリーズに「妻は本当に愛情深い人」【 出会って10日婚 】アンナさんは、卓上に置いた2冊のパスポートと2枚の航空券の写真を投稿。航空券には「YOTSUGI / YASUNORI MR」と「YOTSUGI / ANNA