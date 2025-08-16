窓のないトイレでは、湿気や臭いを排出するために換気扇が欠かせません。しかし、24時間つけっぱなしにしていると「電気代は月500円くらいかかるのでは？」と気になる方もいるでしょう。 この記事では、トイレの換気扇にかかる電気代の計算方法から、効果的な使い方、日々の節約術までを詳しく解説します。 トイレの換気扇を24時間つけっぱなしにした場合の電気代はいくら？ トイレの換気扇は、一般家庭用で「パイプ