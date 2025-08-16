ボーイズグループBIGBANGのメンバーたちが、デビュー19周年を記念して一堂に会した。【画像】G-DRAGONとTWICE・サナが熱愛？疑惑のSNS投稿去る8月15日、YouTubeチャンネル「家D-LITE」には、「AIに支配された家D-LITE」というタイトルの動画が公開された。同日、D-LITEは再生回数の低迷を克服するため、AIのアドバイスを受け、上水（サンス）カフェの路地に向かった。 その後、彼は街行く人々に再生回数を増やすコツを尋ね、