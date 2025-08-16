８月11日に岩政大樹監督との契約を解除し、柴田慎吾の新監督就任を発表した北海道コンサドーレ札幌。５日後の16日にJ２第26節でブラウブリッツ秋田とホームで対戦する。試合前にスターティングメンバーが発表された。GK 51 高木駿DF ２ 郄尾瑠DF 50 浦上仁騎DF 25 大粼玲央DF 47 西野奨太MF 71 白井陽斗MF 27 荒野拓馬MF ７ スパチョークFW 35 原康介FW 20 アマドゥ・バカヨコFW 11 青木亮太控えメンバー）GK