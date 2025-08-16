◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(16日、東京ドーム)巨人と阪神の3連戦の第2戦。両チームのスタメンが発表されました。野手では、岡本和真選手が左肘のじん帯を損傷から戦列復帰。今季は32試合の出場ながら8本塁打25打点を記録しています。この日に1軍昇格し早速、4番・サードでスタメンに入りました。そのほか、2番・センターにヘルナンデス選手、前日同点ホームランを放った中山礼都選手が6番・セカンドで出場します。先発は井上