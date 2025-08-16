山梨学院１４―０岡山学芸館（３回戦＝１６日）山梨学院は一回、横山の適時二塁打で先制。五回に６長短打で６点を挙げるなど、先発全員安打の１４得点で大勝した。先発の菰田は六回途中まで１安打無失点と好投し、継投で零封。岡山学芸館は投打に振るわなかった。