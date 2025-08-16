米女子ゴルフツアーの「ポートランド・クラシック」２日目（１５日＝日本時間１６日、オレゴン州ポートランドのコロンビアエッジウオーターＣＣ＝パー７２）、７２位から出た渋野日向子（２６＝サントリー）は４バーディー、ボギーなしの６８で回り通算４アンダーの３９位で決勝ラウンドに進んだ。初日に「ボロボロ」とコメントしていた渋野は「後半につれてショットがましになってきたかなという感じだったので。あとはパター