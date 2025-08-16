「うちは共働きで世帯年収800万円。ぜいたくしなければやっていける！」そう思っていた平均的な家庭が、じわじわと追い詰められています。厚生労働省によると、児童のいる世帯の平均所得は820万5000円で、うち64.3％が「生活が苦しい」と感じています。 本記事では、“平均的な家庭”が、なぜ今「生活が苦しい」と感じているのかについて解説します。 もっとも生活が苦しいと感じている世帯は？ 厚生労働省の「2024