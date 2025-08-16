（MCU）映画『ブラックパンサー3（仮題）』の企画が、水面下で順調に進行しているようだ。出演が期待されている名優デンゼル・ワシントンが、監督のライアン・クーグラーと話し合いを続けていることを認めた。 本作は『ブラックパンサー』シリーズの最新作だが、設定やプロット、出演者などの情報は不明。ティ・チャラ役のチャドウィック・ボーズバンが死去したことを受け、続編『ブラックパ