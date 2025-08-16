◆米大リーグアスレチックス―エンゼルス（１５日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）エンゼルスの菊池雄星投手が１５日（日本時間１６日）、敵地のアスレチックス戦で先発して４回を投げて５安打４失点３四球３奪三振２本塁打で、７勝目はならなかった。初回先頭のランゲリアーズにカウント１−２からの外角高め直球を右中間へ放り込まれ先制点を献上。その後２死から左前安打と遊失で２死一、二塁とさ