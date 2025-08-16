おもむろに開いた傘を回し始めると、描かれたおじさんたちが一斉に行進を始める動画が、SNSで話題となっている。【映像】おじさんが一斉行進する様子この動画を投稿したのは、カリンバ奏者の木佐貫洋平さん。カリンバは、箱に並んだ金属棒を指で弾いて演奏するアフリカの民族楽器だ。傘に描かれたイラストは、彼のソロアルバムのジャケットにも使われている。動くイラストの仕組みは、少しずつずらして描かれた絵を回