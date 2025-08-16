栃木県の高校で女性が盗撮された事件で、逮捕された教師の男がケーブルで電源に繋いで作動させるタイプのカメラを使っていたとみられることがわかりました。【映像】逮捕され連行される高校教師の姿高校教師の古口大輔容疑者（38）は、8月上旬、勤務先の栃木県立高校の女子更衣室に小型カメラを設置して女性を盗撮した疑いがもたれています。学校内ではトイレなど十数カ所でカメラが見つかりましたが、その後の警察への取材