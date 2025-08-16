コスプレイヤーのえなこが、16日発売の『ヤングガンガン』で表紙＆巻頭グラビアに登場した。【写真】布面積少ない！露出多めな衣装＆水着姿のえなこ誌面では「これが大人の戦い方」とし、お風呂での水着姿、胸元が丸見え＆超ミニスカ姿などのグラビアが掲載。表紙は、肌の露出が多めな独特な衣装を着た、えなこの姿を見ることができる。これにネット上では「ショートカットのえなこさんも可愛い」「衣装好き」「まさに夏の