出産施設がない神奈川県真鶴町に、新しくできた助産院「海とつき」。地元住民らが「安心して出産できる場所を」と誘致し2025年春、開院。みんなで支え合う「子育ての拠点」にもなっていました。町で約50年ぶりに迎えた赤ちゃん誕生に密着しました。■新しくできた助産院初めての赤ちゃん誕生小林さんの夫「小さい」小林さん「ようこそ」夫「ちょっと目が開いた」小林さんの子「ほんとだ」小林さん「男の子です。お兄ちゃんそっく