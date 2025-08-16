米ロ首脳会談を終えたトランプ大統領は、ロシアとウクライナの停戦合意はゼレンスキー大統領次第という考えを示しました。【映像】トランプ氏のコメント「ゼレンスキー大統領次第だ。ヨーロッパ諸国も関与すべきだ」（トランプ大統領）トランプ大統領は15日、米ロ首脳会談後にFOXニュースのインタビューに応じ、会談について「10点満点だった」と自賛しました。そして、ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統