岐阜県本巣市の河川敷に、知人の女性の遺体を遺棄したとして男女2人が逮捕された事件で、女性と容疑者の男は、ネットを通じて知り合ったとみられることが新たにわかりました。 【写真を見る】女性と容疑者の男はネット通じて知り合ったか16日に警察が容疑者2人の自宅を捜索岐阜・本巣市の河川敷で死体遺棄事件 岐阜市に住む立花浩二容疑者（54）と神原美希容疑者（35）の2人は、8月7日に本巣市の河川敷に愛知県常滑市の立野