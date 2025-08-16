札幌市南区の民間動物園「ノースサファリサッポロ」の無許可開発問題を巡り、運営会社「サクセス観光」が国から受け取った６０００万円の補助金について、交付を認めた中小企業基盤整備機構（東京）が決定を取り消し、同社に全額の返還を命じたことが分かった。札幌市も同社に追加で７５０万円の補助金を出しており、近く全額の返還を求める方針だ。機構や関係者によると、サクセス観光は２０２１年度、新設した宿泊施設につい