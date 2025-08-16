元自民党幹事長の石原伸晃氏が１６日、Ｘを更新。１４日にＸで、岸谷蘭丸氏へ向けて励ました言葉が一部で「計算間違い」などとツッコまれ「めちゃくちゃに叩かれています」とつぶやいた。伸晃氏は１４日のＸで、親の七光りに苦しむ岸谷蘭丸氏へ、自身の体験から「親（慎太郎）の七光り×叔父（裕次郎）の七光り×弟（良純）の七光り＝石原家の二十一光り」と書かれることもあるとつづって、「悩むことはない」などとエールを送