アメリカ・OpenAIは7日、生成AI「ChatGPT」の最新モデル「GPT-5」を発表した。これまでのモデルよりも正確性が向上し、回答のスピードもアップ。特に誤った情報を返してしまうハルシネーションと呼ばれる現象が減ったことが、専門家の間でも高く評価されている。同社のアルトマンCEOもGPT-3を高校生、GPT-4を大学生と表現し、GPT-5は博士号レベルだと太鼓判を押す。【映像】ChatGPTの最新モデル「GPT-5」の特徴とは各社の競争