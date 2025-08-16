鹿児島県薩摩川内市で合宿中のバレーボール男子日本代表チームは１５日、同市の田中良二市長を表敬訪問した。市役所を訪れたのは、ロラン・ティリ監督のほか、石川祐希主将や小野寺太志選手、高橋藍選手ら。出迎え式が行われた市役所２階市民広場には約５００人のファンが駆けつけ、選手たちが登場すると歓声を上げ、スマートフォンなどで撮影していた。選手らは市役所の会議室で田中市長らと面会。田中市長は「合宿の成果が