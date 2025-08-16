8月16日朝早く、静岡県清水町のアパートの一室を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】「アパートから火と黒い煙が…」早朝の火災で1室全焼 焼け跡からは遺体発見＝静岡・清水町 この部屋に住む49歳の男性と連絡が取れなくなっていて、警察が遺体の身元の確認を急いでいます。 16日午前5時半過ぎ、清水町八幡で「アパートの3階の西側から火と黒い煙が出ている」と現場を