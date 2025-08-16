終戦の日の8月15日、浜松市で音楽を通じて平和の尊さを語り継ぐ恒例の「プラタナスコンサート」が開かれました。 【写真を見る】響け！平和を祈る歌声 終戦の日に「プラタナスコンサート」＝静岡・浜松市 このコンサートは、1945年6月の浜松大空襲など幾多の戦火をくぐり抜け、戦後、浜松復興のシンボルとして親しまれてきた木「プラタナス」にちなんで、毎年、終戦の日に開かれています。 コンサート