■第107回全国高等学校野球選手権大会第11日3回戦・山梨学院 14ー0 岡山学芸館（16日、阪神甲子園球場）山梨学院（山梨）が岡山学芸館（岡山）に勝利し準々決勝進出を決めた。2023年のセンバツでは県勢として初優勝、昨春はベスト8入りをしている山梨学院だが、夏の甲子園では初のベスト8進出となった。試合は初回に4番・横山悠（3年）の適時二塁打で先制。5回、8回には打者一巡の猛攻で得点を挙げ14ー0と突き放した。投げては先