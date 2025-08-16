女優の深田恭子が16日、自身のインスタグラムを更新。観月ありさとの2ショットを公開した。久々の再会を喜ぶ様子を伝える投稿に、ファンからは「美しすぎ」「仲良し姉妹のよう」といった声が寄せられている。【写真】深田恭子、水着姿を披露 「美しい」と大絶賛の声投稿で深田は「久しぶりに大好きなありちゃんに会えました」と切り出し、「いつもお会いする度パワーを頂ける頼もしく美しい先輩です」とコメント。この日は観月