８月１６日の札幌５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル＝１１頭立て）は、佐々木大輔騎手が騎乗した３番人気のナオミライトニング（牝、栗東・矢作芳人厩舎、父ビッグアーサー）が勝利した。勝ち時計は１分１０秒６（良）。スタートからダッシュをつけられると、先頭集団の１角を追走。直線では失速する他馬を尻目に力強く末脚を伸ばし、後続に１馬身半差をつけた。佐々木騎手は「調教で乗っていないので、返し馬とゲートの裏の