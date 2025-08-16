歌手・和田アキ子がパーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）は１６日の生放送で元ＮＨＫでフリーの有働由美子アナウンサーが３０日の同番組にゲスト出演することを発表した。和田は、有働アナがＮＨＫ時代から公私ともに親交があるが最近は会ってないことなどを振り返り「みなさんが有働由美子に興味があるっていったらどういうこと？」とリスナーに