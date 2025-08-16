メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県本巣市で女性の遺体が見つかった事件で、逮捕された男女2人が「逮捕事実は知りません」という趣旨の供述をし、容疑を否認していることがわかりました。 梅谷悠祐記者：「午前8時です。捜査員が容疑者の自宅の家宅捜索に入りました。」 警察は16日朝から岐阜市の、立花浩二容疑者（54）と神原美希容疑者（35）の自宅を家宅捜索しました。 2人は、8月7日、本巣市根尾越波の川岸に、愛