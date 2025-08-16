プロ野球・DeNAは、ドラフト1位ルーキーの竹田祐投手を登録し、ケイ投手を抹消しました。明治大から三菱重工Westを経て、ドラフト1位でDeNAに加入した期待のルーキー・竹田投手。ファームでは14試合に先発し、2勝5敗、防御率3.23の成績を残し、念願のプロ初マウンドを迎えます。一方、抹消となったケイ投手の前回登板は、9日巨人戦。先発のマウンドにあがるも連打を浴び、6回途中で交代となっていました。この際、ベンチでグラブと