「全国高校野球選手権・３回戦、山梨学院１４−０岡山学芸館」（１６日、甲子園球場）岡山学芸館が大敗。春夏合わせて初の８強入りはならなかった。先発の吉井が４回４安打２失点。五回から登板した２番手の田路が２／３回を５安打６失点（自責点５）と相手打線につかまった。打線も二回先頭の４番・繁光が右前打を放ったが、その後は好機らしい好機をつくれなかった。試合後、佐藤監督は「完敗です。相手は空振りしない