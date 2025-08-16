「全国高校野球選手権・３回戦、山梨学院１４−０岡山学芸館」（１６日、甲子園球場）山梨学院が１７安打１４得点の猛攻で大勝し、夏甲子園では初めての８強入りを果たした。１４得点は低反発バット導入後、夏の甲子園最多。初回２死一塁で４番・横山が左への適時二塁打で先制。四回にも１点を追加すると、五回には打者一巡、１０人が６長短打を浴びせて一挙６点を奪った。七回にも１点を追加した。先発した来秋ドラフト