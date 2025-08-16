函館を拠点に、本州最北端の地・青森県大間町で絶品のまぐろを堪能できる日帰りクルーズ旅行商品『函館・大間まぐろきっぷ』をご存知ですか？このきっぷは、津軽海峡フェリーの往復乗船券に、大間ならではの特別なまぐろの昼食券やお土産の割引券などをセットにしたものです。片道約90分の船旅でイルカが回遊する豊かな津軽海峡の景色を楽しむことができるほか、約3時間の滞在中に大間の魅力を凝縮した旅を体験できます。津軽海峡