歌手和田アキ子（75）が16日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。過去にタモリにいわれた「和田アキ子伝説」について列挙した。番組では、和田が12日に生出演したTOKYO MX「5時に夢中！」で自身の“都市伝説”について取り上げられたことを話題にした。和田は「タモちゃんなんか」と、タモリが話した和田の“都市伝説”を披露。「家いったら、料理がうまいのは分かってた