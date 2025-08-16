2025年8月15日、韓国経済TVによると、仁川国際空港に到着する予定だった旅客機が事前の告知なく金浦国際空港に着陸した件を巡り、航空会社側が「安全上の理由による措置だった」との立場を示した。13日、マレーシア・クアラルンプールを出発し韓国・仁川に向かっていた格安航空会社（LCC）エアアジアの航空機は、韓国上空を旋回した後、午後8時8分ごろに韓国・金浦空港に到着した。通常、到着する空港に変更があった場合は機内放送