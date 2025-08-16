◇ナ・リーグドジャース―パドレス（2025年8月15日ロサンゼルス）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（32）が15日（日本時間16日）、本拠でのパドレス戦に「5番・右翼」で先発出場。7回の第3打席で19号本塁打を放った。2―1で迎えた7回1死の第3打席、相手3番手・エストラダの高め直球を振り抜くと、打球は中堅方向へ一直線。スタンド最前列に飛び込む19号ソロでリードを2点に広げた。貴重な追加点となる一発