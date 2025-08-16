プロ野球・オリックスは16日、オリバレス選手の登録を抹消しました。今季から加入のオリバレス選手は開幕を1軍でスタートさせましたが4月に登録を抹消。8月2日に再昇格しますが、前日の西武戦では3打数無安打となり、ここまで11試合の出場で33打数6安打、打率.182となっています。