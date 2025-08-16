ドジャースが配布した「鬼滅の刃」とコラボレーションした帽子をかぶる観客＝ロサンゼルス（共同）ドジャースは15日、日本の人気アニメ「鬼滅の刃」とコラボレーションした帽子を来場者に配布した。球団のロゴの横に主人公のイラストが描かれ、つばが黒と緑の市松模様になっている。特製品を手に入れようと、球場周辺には試合開始の数時間前から長蛇の列ができていた。（ロサンゼルス共同）