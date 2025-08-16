【その他の画像・動画等を元記事で観る】 浜辺美波と目黒蓮がW主演を務める映画『ほどなく、お別れです』（2026年2月6日公開）の特報映像が解禁となった。 ■美空（浜辺美波）と漆原（目黒蓮）が、葬祭プランナーとして真摯に向き合う姿が描き出された本編映像 誰にでもやってくる、永遠のお別れ。決して避けては通れない“悲しみ”を明日を生きる“希望”に変えるため、“最高のお見送り”を目指す清水美空（浜辺美波）