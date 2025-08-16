「ドジャース−パドレス」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースはクレイトン・カーショー投手が先発し、１点リードの６回２安打１失点で７勝目の権利を持って降板した。カーショーは二回にロレアノに左越えソロを浴びて１点を先制されたが、終始安定した投球。打線が三回に２点を奪って逆転した。カーショーは３登板連続でクオリティー・スタート（ＱＳ、６回以上自責点３以下）。六回の投球を終えると、ベンチ内で周囲とハ