15日のDeNA戦プロ野球、中日の田中幹也内野手がスーパープレーでファンを魅了した。15日の本拠地バンテリンドームでのDeNA戦。2回の華麗な守備にファンから賛辞が相次いだ。2回1死、DeNA・宮崎の打球はマウンド付近で大きくバウンドした。センターに抜けようかという当たりに追いついたのは、中日の二塁を守った田中だ。逆シングルでキャッチすると、ジャンピングスローで二ゴロに仕留めた。マウンドの金丸も信じられないと