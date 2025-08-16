漫才コンビ「ダブルヒガシ」大東翔生（32）が16日までに、かつて父の元プロボクサー大東旭（55）にTKO勝ちした魔裟斗（46）と20年ぶりの対面を果たした。大東旭はジュニアミドル級の元日本王者。ボクシングを引退後、K−1に転向。2005年12月31日、魔裟斗と対戦し、ローキックの連打を浴び、TKO負けした。今回、YouTube「魔裟斗チャンネル」に、息子の大東翔生がサプライズ出演。ジムのリング上で「魔裟斗さん、僕のこと覚えてます