阪神の岡田彰布オーナー付き顧問（67）が16日放送のMBSテレビ「せやねん」（土曜前9・25）に生出演。大好きだというドラマの続編について“考察”した。2023年にTBSの日曜劇場枠で放送されたドラマ「VIVANT」が大のお気に入りで「10何話、あの、録画消してないですよ。大好きや、消されへんで」と笑顔で打ち明けた。同作は来年に続編が放送されることがすでに発表されている。最終回ではバルカ共和国を拠点とする謎の組織「