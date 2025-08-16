◇ナ・リーグドジャース―パドレス（2025年8月15日ロサンゼルス）パドレスの松井裕樹投手（29）が15日（日本時間16日）、敵地でのドジャース戦に7回途中から4番手で登板し、2/3回を無安打1四球無失点だった。3番手・エストラダが1―2の7回にT・ヘルナンデスにソロを被弾。続くパヘスに四球を与えたところで松井に交代となった。1死一塁でマウンドに上がると、代打・コールを四球で歩かせ一、二塁にピンチが拡大。それ