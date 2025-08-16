◇第107回全国高校野球選手権第11日3回戦山梨学院14―0岡山学芸館（2025年8月16日甲子園）山梨学院（山梨）が猛打で岡山学芸館（岡山）を圧倒した。14得点は07年に出場した甲府商が1回戦・境（鳥取）戦で挙げた得点と並ぶ山梨県勢の夏最多得点となった最速152キロを誇る1メートル92の大型右腕・菰田陽生投手（2年）が攻撃のリズムを作った。初回を無難に立ち上がると、エンジンは全開。3回無死、岡山学芸館の7番・森下