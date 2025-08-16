巨人の中川が16日、出場登録日数が7年に達し、国内フリーエージェント（FA）権の資格条件を満たした。「1軍で頑張ってこられた積み重ね。シーズンが終わるまで、チームのために頑張るだけ」と話した。広島・山陽高から東海大を経て2016年にドラフト7位で入団。19年に67試合に登板するなど、左の中継ぎとして救援陣を支えている。