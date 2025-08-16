気象台は、午後0時55分に、大雨警報（浸水害）を川口市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・川口市に発表 16日12:55時点南部では、16日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■川口市□大雨警報【発表】・浸水16日昼過ぎに警戒3時間最大雨量45mm■八潮市□大雨警報・浸水16日昼過ぎに警戒1時間最大雨量40mm■三郷市□大雨警報・浸水16日昼過ぎに警戒3時間