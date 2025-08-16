中国・四川省でイベント会場のテントが崩れ落ち、鉄骨の下敷きになるなどして2人が死亡しました。15日夜四川省綿竹市のビール祭りが開催されていた会場で、イベント用の巨大なテントが突然崩れ落ち、来場客を鉄骨が直撃しました。地元当局の発表によると、事故に巻き込まれた2人が死亡、3人が重傷を負いました。激しい上昇気流がもたらした悪天候によりテントが崩れ落ちたということで、当局が事故の原因を調べています。この事故