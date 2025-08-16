俳優の吉瀬美智子さんが自身のインスタグラムで “初めての嗅覚障害” に遭っていることを明かしました。【写真を見る】【 吉瀬美智子 】初めての “嗅覚障害” 副鼻腔炎からのもの「何を食べても飲んでも分からない」フォロワーから気遣いの声多数吉瀬さんは「いつもの副鼻腔炎で、今回初嗅覚障害」とテキスト。「何を食べても飲んでも分からない」と、焦り顔の絵文字を添えて状況を伝えています。 そして「改めて美味し