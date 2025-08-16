歌手和田アキ子（75）が16日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。12日に生出演したTOKYO MX「5時に夢中！」で話題となった「スマホ持ち込み」について言及した。番組でリスナーから寄せられた「アッコさん火曜日の『5時に夢中！』の出演お疲れさまでした。楽しそうでした。こっちもうれしくなりました。北斗晶さん、岩下久史さんに『なぜ、スマホを本番中にスタジオに持っ