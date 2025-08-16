NMB48や吉本興業所属芸人らが現在大阪で開催中の「大阪グルメEXPO」を盛り上げるべく、16日からインスタライブを行うことを発表した。会場の「祭エリア」内に人気芸人が日替わりで登場し、会場の熱気と絶品グルメの魅力をインスタライブで届ける。秘蔵トークや、グルメ食レポ、会場内限定のサプライズ企画も予定しているという。観覧は無料。日時と各回出演者は以下の通り。◆8月16日午後1時45分水田信二、エルフ、9番街レトロ◆