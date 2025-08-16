◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦山梨学院１４―０岡山学芸館（１６日・甲子園）山梨学院（山梨）は１７安打１４得点と打線が爆発、先発全員安打で岡山学芸館（岡山）を圧倒し、夏は初めて８強進出を果たした。打線は初回に４番・横山悠捕手（３年）の適時二塁打で先制すると、５回には菰田陽生投手（２年）の適時三塁打を含む大量６点を追加。終わってみれば１４得点、先発６人が２安打以上を記録する